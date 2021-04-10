Жена известного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала об интимной жизни с мужем при разнице в возрасте почти в 30 лет

Отношения 26-летней Екатерины Репяховой с 55-летним певцом, который ради нее бросил жену с больным сыном, с самого начала вызывали большой резонанс. Многих людей смущала не только измена Павлика, но и чересчур большая разница в возрасте между ним и его новой избранницей. С тех пор пара успела пожениться, а сейчас Репяхова ждет ребенка, однако их отношения продолжают вызывать много вопросов.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм девушка ответила на некоторые реплики в свой адрес. В частности, она показала вопрос от подписчицы, которая поинтересовалась: «Как можно спать с человеком, который в папы тебе годиться?».

Репяхову такая постановка вопроса явно возмутила. Она опубликовала фото девушки, которая его задала, и обратила внимание на то, что та участвует в ее розыгрыше.

«Вы мне лучше скажите: как можно такие ресницы носить? И как можно хотеть у меня выиграть Iphone, а потом мне задавать такие вопросы? А спать с человеком, который годится тебе в папы, точно так же, поверьте, как и тот, кто годится тебе в братья», - откровенно ответила жена Павлика.

Она также ответила на вопрос о том, как видит себя с мужем через 20 лет. Репяхова решила привести в пример 47-летнюю российскую ведущую Юлию Высоцкую, которая замужем за 83-летним режиссером Андреем Кончаловским.

«36 лет разница, и это один пример из тысячи», - заявила Репяхова.

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