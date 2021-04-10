Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика поделилась откровениями о браке с артистом

26-летняя Екатерина Репяхова сейчас ждет ребенка от 55-летнего Павлика, с которым они поженились в прошлом году. Девушка активно делится подробностями своей личной жизни на странице в Инстаграм. В это раз она решила ответить на вопросы фолловеров, передает Politeka.net.

У супруги известного артиста поинтересовались, взяла ли она его фамилию при вступлении в брак.

Екатерина ответила, что оставила свою – Репяхова.

«Только потому, что не хочу ходить менять документы ФОП, паспорта, карточки», - объяснила она свое решение.

Также Екатерине задали довольно необычный вопрос относительно того, носит Виктор Павлик одно кольцо во всех браках илил каждуй раз разные. (как известно, Репяхова его четвертая жена)

«Я не знаю, были ли у него кольца до меня. Когда я его встретила, он кольцо не носил. Первый его брак был практически 40 лет назад. Он наверное и сам не помнит, было ли у него кольцо.

Как известно, Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Катерине летом 2020 года, а уже сейчас они ждут первенца. Известно, что у пары будет мальчик, которого они хотят назвать Михаилом.

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