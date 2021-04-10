Молода дружина відомого українського співака Віктора Павліка поділилася одкровеннями про шлюб з артистом
26-річна Катерина Репяхова зараз чекає дитину від 55-річного Павлика, з яким вони одружилися минулого року. Дівчина активно ділиться подробицями свого особистого життя на сторінці в Instagram. У цей раз вона вирішила відповісти на питання фоловерів, передає Politeka.net.
У дружини відомого артиста поцікавилися, чи взяла вона його прізвище при вступі в шлюб.
Катерина відповіла, що залишила свою – Репяхова.
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"Тільки тому, що не хочу ходити міняти документи, паспорти, картки», - пояснила вона своє рішення.
Також Катерині поставили досить незвичайне питання щодо того, носить Віктор Павлік одне кільце у всіх шлюбах або кожен раз різні. (як відомо, Репяхова його четверта дружина)
"Я не знаю, чи були у нього кільця до мене. Коли я його зустріла, він кільце не носив. Перший його шлюб був практично 40 років тому. Він напевно і сам не пам'ятає, чи було у нього кільце.
Як відомо, Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині влітку 2020 року, а вже зараз вони чекають первістка. Відомо, що у пари буде хлопчик, якого вони хочуть назвати Михайлом.
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