Молода дружина відомого українського співака Віктора Павліка поділилася одкровеннями про шлюб з артистом

26-річна Катерина Репяхова зараз чекає дитину від 55-річного Павлика, з яким вони одружилися минулого року. Дівчина активно ділиться подробицями свого особистого життя на сторінці в Instagram. У цей раз вона вирішила відповісти на питання фоловерів, передає Politeka.net.

У дружини відомого артиста поцікавилися, чи взяла вона його прізвище при вступі в шлюб.

Катерина відповіла, що залишила свою – Репяхова.

"Тільки тому, що не хочу ходити міняти документи, паспорти, картки», - пояснила вона своє рішення.

Також Катерині поставили досить незвичайне питання щодо того, носить Віктор Павлік одне кільце у всіх шлюбах або кожен раз різні. (як відомо, Репяхова його четверта дружина)

"Я не знаю, чи були у нього кільця до мене. Коли я його зустріла, він кільце не носив. Перший його шлюб був практично 40 років тому. Він напевно і сам не пам'ятає, чи було у нього кільце.

Як відомо, Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині влітку 2020 року, а вже зараз вони чекають первістка. Відомо, що у пари буде хлопчик, якого вони хочуть назвати Михайлом.

Нагадавши, вагітна дружина 55-річного Павлика показала, як він поводиться вдома: «байкери вони такі».

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика зізналася, які у неї стосунки з 80-річною свекрухою: "вона дуже...".

Також Politeka писала, що опухла дружина 55-річного Віктора Павлика налякала кадрами важкої ночі: "я вмирала від..."