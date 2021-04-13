Архивное фото украинского певца Виктора Павлики всколыхнуло Сеть

Как передает Politeka.net, снимок появился на странице проекта «Зірковий шлях». Там решили сравнить, как известный артист выглядел в 2000-х годах и сейчас.

Снимок активно комментируют. Однако во мнениях отоноительно того, когда же Павлик выглядел лучше, пользователи Сети разошлись. При этом молодого Виктора Павлика кто-то даже сравнил с Дмитрием Монатиком.

«Да, почему люди стареют», «Похорошел только😂🔥», «В 2000 на Монатика похож», «Вот это еще тот бабник, четырех жен поменял», - пишут в комментариях.

Как известно, Виктор Павлик действительно был женат четыре раза.

Впервые он женился в 18 лет на женщине по имени Лида. От нее имеет сына Александра, который родился 22 апреля 1984 года. Он, как и отец, избрал для себя карьеру певца.

Второй женой певца стала женщина по имени Светлана из Узбекистана, с которой он прожил 8 лет. От этого брака у Виктора есть дочь Кристина, которая родилась в 1987 году.

Затем певец женился на Ларисе - они познакомились в Тернопольской филармонии, где работали вместе. Лариса танцевала в ансамбле, а Виктор пел. Она подарила мужу 7 мая 1999 года сына Павла. К сожалению, летом 2020 года в результате онкологического заболевания парень умер. Ему был 21 год.

Летом 2020 года Виктор Павлик женился на своем концертном директоре 25-летней Катерине Репяховой. А уже сейчас они ждут первенца. Известно, что у пары будет мальчик, которого они хотят назвать Михаилом.

Отметим, Виктор Павлик уже трижды стал дедушкой - его старший сын Александр и его жена Олеся стали родителями мальчика по имени Давид, его дочь Кристина родила сына Вадима, также у певца есть внучка Амина.

Напомним, 55-летний Виктор Павлик публично дал нагоняй беременной жене: "Врешь ты все!"

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика раскрыла тайну мужа, связанную с умершим сыном: «Раз в неделю…»

Также Politeka писала, что одиозный Виктор Павлик ошарашил поведением на могиле сына: кадры облетели сеть.