Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что ее муж делал на кладбище

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм музыкант опубликовал странные сторис с кладбища. Он снимал могилу своего сына Павла, который умер от рака летом 2020 года. На фоне играла музыка, при этом артист ничего не говорил и не объяснял.

Объяснить поступок мужа решила Репяхова, которая у себя в сторис отвечала на вопросы поклонников. Она и пролила свет на поведение Павлика.

«Извините за вопрос. ВП выставил сторис с кладбища, это сын умер?», - спросили девушку подписчики.

«Сын умер в августе 2020 года. Раз в неделю с августа месяца ВП ездит на кладбище», - раскрыла тайну мужа Репяхова.

Напомним, что младший сын музыканта умер 7 августа 2020 года в возрасте 21 год. До смерти два года он боролся с онкологическим заболеванием.

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова находится на последних месяцах беременности. Уже известно, что девушка родит Павлику сына, которого семейство решило назвать Мишей.

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