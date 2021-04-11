Український співак Віктор Павлик здивував поведінкою на могилі сина
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував відео, зняте на кладовищі. Він зняв крупним планом могилу Павла, який помер після тривалої хвороби влітку 2020 року. Артист нічого не говорив і не пояснював, але на тлі звучала музика. Павлик записав цілих три сторіс, показуючи могилу і слухаючи музику.
Що Павлик робив на кладовищі незрозуміло.
Як відомо, молодший син музиканта помер 7 серпня 2020 року. Йому був 21 рік. У 2018 році у нього виявили онкологічне захворювання. Два роки боротьби з раком не увінчалися успіхом і хлопець помер.
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Варто відзначити, що молода дружина Павлика Катерина Репяхова після смерті Павла потрапила в гучний скандал. У себе в Instagram дівчина почала міркувати про "біль втрати", а також говорила про те, як після всього того, що сталося "повернутися в соціальні мережі". Відео Репяхової розлютило екс-дружину Павлика і матір Павла Ларису Созаєву. Вона гнівно висловилася на адресу нової коханої музиканта, заявивши, що та не має морального права обговорювати її втрату після того, як забрала артиста з сім'ї.
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