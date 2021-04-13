Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как они с мужем собираются выходить из дома, и ей приходится его ждать

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, стала не только благоверной музыканта, но и его концертным директором. Девушка успела уже и забеременеть от 55-ленего супруга, и теперь часто рассказывает в соцсети Instagram о том, как проходит ее интересное положение и как они живут с мужем.

Так, в этот раз Катя пожаловалась, что ей приходится долго ждать мужа, пока он соберется выйти на улицу. Девушка сняла себя в коридоре у двери и рассказала, что они с мужем собрались идти ставить свои автомобили в гараж, но Виктор Франкович долго собирался, при этом изначально подгоняя ее саму.

"Идем с Виктором Франковичем ставить наши машины, обе. Он мне говорит: "Ты так долго собираешься, долго одеваешься". И я вот так вот стою уже пол часа, возле двери", - рассказывает Катя. Как тут за кадром слышно голос самого Павлика, который шутливо говорит: "Врешь ты все, врешь". А потом он уверяет, что уже собрался, и даже залез в кадр к жене, отчего она по-доброму удивилась. И они тут же начали выходить из дома и пошли к машинам. Дальше Катя также показала кадры с их припаркованными в подземном паркинге машинами.

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