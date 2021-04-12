Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика розповіла, як її вражають оригінальні солодощі

Як пише Politeka.net, Катерина Репяхова активно веде свій Instagram. Як зізнавався в одному з інтерв'ю Павлик, саме дружина утримувала сім'ю, коли на карантині не було концертів. А ось реклама у блогерів була навіть під час локдауну, тому годувальницею сім'ї на час стала Катя.

Як відомо, Репяхова досить скандальна особа. Вона привертає увагу до своєї персони, розповідаючи про інтимні стосунки із зірковим чоловіком, публікуючи фото з ним в ліжку, а також розкриваючи його секретики. Цього разу Репяхова вирішила показати себе з іншого боку.

Судячи зі сторіс і постів дівчини, вона вже активно готується до святкування Великодня. У себе на сторінці Катя опублікувала фото з оригінальною паскою з заячими вушками. Репяхова прийшла в захват від такої прикраси і влаштувала цілу фотосесію з випічкою.

"Ці милі зайчики настільки красиві і смачні, що заслуговують на окрему фотосесію. Нехай ваше свято Великодня в цьому році буде смачне і незабутнє", - зазначила Репяхова.

У коментарях дружині артиста залишили кілька приємних відгуків.

"Ти сама схожа на зайчика», «така смакота», «оригінальні вуха)», «яка краса», «така мила», "ти світишся від щастя", - пишуть користувачі Мережі.

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