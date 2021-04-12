Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала, как ее впечатляют оригинальные сладости

Как пишет Politeka.net, Екатерина Репяхова активно ведет свой Инстаграм. Как признавался в одном из интервью Павлик, именно жена содержала семью, когда на карантине не было концертов. А вот реклама у блогеров была даже во время локдауна, поэтому кормилицей семьи на время стала Катя.

Как известно, Репяхова довольно скандальная личность. Она привлекает внимание к своей персоне, рассказывая об интимных отношениях со звездным мужем, публикуя фото с ним в постели, а также раскрывая его секретики. В этот раз Репяхова решила показать себя с другой стороны.

Судя по сторис и постам девушки, она уже активно готовится к празднованию Пасхи. У себя на страничке Катя опубликовала фото с оригинальной паской с заячьими ушками. Репяхова пришла в восторг от такого украшения и устроила целую фотосессию с выпечкой.

«Эти милые зайчики настолько красивые и вкусные, что заслуживают на отдельную фотосессию. Пусть ваш праздник Пасхи в этом году будет вкусный и незабываемый», - отметила Репяхова.

В комментариях жене артиста оставили несколько приятных отзывов.

«Ты сама похожа на зайчика», «Такая вкуснятина», «Оригинальные уши)», «Какая красота», «Такая милая», «Ты светишься от счастья», - пишут пользователи сети.

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