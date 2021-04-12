Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, що її чоловік робив на кладовищі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram музикант опублікував дивні сторіс з кладовища. Він знімав могилу свого сина Павла, який помер від раку влітку 2020 року. На тлі грала музика, при цьому артист нічого не говорив і не пояснював.

Пояснити вчинок чоловіка вирішила Репяхова, яка у себе в сторіс відповідала на питання шанувальників. Вона і пролила світло на поведінку Павлика.

"Вибачте за питання. ВП виставив сторіс з кладовища, це син помер?",- запитали дівчину підписники.

"Син помер у серпні 2020 року. Раз на тиждень з серпня місяця ВП їздить на кладовище", - розкрила таємницю чоловіка Репяхова.

Нагадаємо, що молодший син музиканта помер 7 серпня 2020 року у віці 21 рік. До смерті два роки він боровся з онкологічним захворюванням.

Варто відзначити, що Катерина Репяхова знаходиться на останніх місяцях вагітності. Вже відомо, що дівчина народить Павлику сина, якого сімейство вирішило назвати Мішею.

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Нагадаємо, що нова дружина Павлика зізналася, чому все-таки не взяла його прізвище: "Коли я його зустріла...".

Як повідомляла Politeka, одіозний Віктор Павлик ошелешив поведінкою на могилі сина: кадри облетіли мережу.

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