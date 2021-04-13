Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, як вони з чоловіком збираються виходити з дому, і їй доводиться його чекати

Як повідомляє Politeka.net, Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, стала не тільки благовірною музиканта, але і його концертним директором. Дівчина встигла вже і завагітніти від 55-ленего чоловіка, і тепер часто розповідає в соцмережі Instagram про те, як проходить її цікаве положення і як вони живуть з чоловіком.

Так, цього разу Катя поскаржилася, що їй доводиться довго чекати чоловіка, поки він збереться вийти на вулицю. Дівчина зняла себе в коридорі біля дверей і розповіла, що вони з чоловіком зібралися йти ставити свої автомобілі в гараж, але Віктор Франкович довго збирався, при цьому спочатку підганяючи її саму.

"Йдемо з Віктором Франковичем ставити наші машини, обидві. Він мені каже: "Ти так довго збираєшся, довго одягаєшся". І я ось так ось стою вже пів години, біля дверей", - розповідає Катя. Як тут за кадром чути голос самого Павліка, який жартома каже: "Брешеш ти все, брешеш". А потім він запевняє, що вже зібрався, і навіть заліз в кадр до дружини, чому вона по-доброму здивувалася. І вони тут же почали виходити з дому і пішли до машин. Далі Катя також показала кадри з їх припаркованими в підземному паркінгу машинами.

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