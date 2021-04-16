Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своем состоянии

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм 26-летняя Екатерина показала, как проходит обследование в клинике, а также раскрыла, что ей сказала врач.

Накануне супруге 55-летнего певца стало очень плохо, когда она была в супермаркете. Девушка рассказала, что даже стоять на ногах не могла. Она испугалась, что могла заразиться коронавирусом, поэтому сделала экспрес-тест, который развеял опасения.

Сегодня Репяхова отправилась в клинику, где прошла кардиотокографию (Регистрация и последующее изучение серцебиений плода и сократительной функции матки во время беременности).

Также ей измерили давление и пульс.

Доктор Репяховой не заметила в ее состоянии ничего, что могло бы стать поводом для переживаний.

«Обожаю свою Оксану Николаевну за то, что она с позитивом на все так смотрит. То, что вчера у меня было, говорит: «А, это нормально, ничего страшного. На твоем сроке это абсолютно нормально, когда сердце вылетает», - рассказала девушка.

Отметим, супруга Виктора Павлика должна родить уже в июне. Мальчика супруги планируют назвать Михаилом. Для Екатерины Репяховой это будет первенец.

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