Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своем состоянии
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм 26-летняя Екатерина показала, как проходит обследование в клинике, а также раскрыла, что ей сказала врач.
Накануне супруге 55-летнего певца стало очень плохо, когда она была в супермаркете. Девушка рассказала, что даже стоять на ногах не могла. Она испугалась, что могла заразиться коронавирусом, поэтому сделала экспрес-тест, который развеял опасения.
Сегодня Репяхова отправилась в клинику, где прошла кардиотокографию (Регистрация и последующее изучение серцебиений плода и сократительной функции матки во время беременности).
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Также ей измерили давление и пульс.
Доктор Репяховой не заметила в ее состоянии ничего, что могло бы стать поводом для переживаний.
«Обожаю свою Оксану Николаевну за то, что она с позитивом на все так смотрит. То, что вчера у меня было, говорит: «А, это нормально, ничего страшного. На твоем сроке это абсолютно нормально, когда сердце вылетает», - рассказала девушка.
Отметим, супруга Виктора Павлика должна родить уже в июне. Мальчика супруги планируют назвать Михаилом. Для Екатерины Репяховой это будет первенец.
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