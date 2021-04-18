Певец Виктор Павлик, молодая супруга которого впервые готовится стать мамой, обескуражил яркими фото
Как передает Politeka.net, 55-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал на мотоцикле "Харлей Дэвидсон".
Улыбающийся Павлик во всем черном: косухе, футболке, штанах и ботинках - похвастался своим "железным конем", вызвав восторг и зависть у поклонников.
"Виктор, вы красавчик, здоровья вам! 🤘💜"; "Ничего себе!!! Крутой пан!!! 👍😍"; "Ваууу 😍💪💪", - прокомментировали пользователи.
Ранее Павлик рассказывал, что у него есть крутой мотоцикл Harley-Davidson Sportster 48.
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"Такой только у меня и у Бреда Питта. Это без шуток. Это модель «эгоист» с одной седушкой, расчитана на одного человека. Объем 1200 «кубиков», это мотоцикл для езды по городу", - делился Виктор, отметив, что не лихачит на дорогах и ездит "медленно и важно".
До этого мы писали, что 26-летняя супруга артиста, Екатерина Репяхова, попала в больницу. Девушка рассказала у себя в Инстаграм, как проходит обследование в клинике.
«Обожаю свою Оксану Николаевну (врача, - ред.) за то, что она с позитивом на все так смотрит. То, что вчера у меня было, говорит: «А, это нормально, ничего страшного. На твоем сроке это абсолютно нормально, когда сердце вылетает», - поделилась Репяхова.
Напомним, что беременная жена Виктора Павлика рассказала, как работает на износ: «Я бы не выдержала…»
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