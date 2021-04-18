Певец Виктор Павлик, молодая супруга которого впервые готовится стать мамой, обескуражил яркими фото

Как передает Politeka.net, 55-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал на мотоцикле "Харлей Дэвидсон".

Улыбающийся Павлик во всем черном: косухе, футболке, штанах и ботинках - похвастался своим "железным конем", вызвав восторг и зависть у поклонников.

"Виктор, вы красавчик, здоровья вам! 🤘💜"; "Ничего себе!!! Крутой пан!!! 👍😍"; "Ваууу 😍💪💪", - прокомментировали пользователи.

Ранее Павлик рассказывал, что у него есть крутой мотоцикл Harley-Davidson Sportster 48.

"Такой только у меня и у Бреда Питта. Это без шуток. Это модель «эгоист» с одной седушкой, расчитана на одного человека. Объем 1200 «кубиков», это мотоцикл для езды по городу", - делился Виктор, отметив, что не лихачит на дорогах и ездит "медленно и важно".

До этого мы писали, что 26-летняя супруга артиста, Екатерина Репяхова, попала в больницу. Девушка рассказала у себя в Инстаграм, как проходит обследование в клинике.

Накануне ей стало очень плохо - даже стоять на ногах не могла. Екатерина испугалась, что могла заразиться коронавирусом, поэтому сделала экспрес-тест, который развеял опасения. И все же посетила клинику, где прошла кардиотокографию.

«Обожаю свою Оксану Николаевну (врача, - ред.) за то, что она с позитивом на все так смотрит. То, что вчера у меня было, говорит: «А, это нормально, ничего страшного. На твоем сроке это абсолютно нормально, когда сердце вылетает», - поделилась Репяхова.

Напомним, что беременная жена Виктора Павлика рассказала, как работает на износ: «Я бы не выдержала…»

Как сообщала Politeka, 55-летний Виктор Павлик публично дал нагоняй беременной жене: "Врешь ты все!"