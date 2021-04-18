Співак Віктор Павлик показав свого дорослого сина від першого шлюбу

Як передає Politeka.net, 55-річний артист, 26-річна дружина якого готується стати матір'ю, опублікував свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram.

Подружжя вирішило провести вихідний окремо. Катерина Репяхова вирішила присвятити догляду за собою і спілкуванню з мамою.

А ось Віктор Павлік відвідав могилу свого молодшого сина Павла, який помер у 2020 році від онкологічного захворювання. Павло - син співака від третього шлюбу.

Потім артист відправився в гості до свого первістка - Олександра.

Зазначимо, вперше Павлик одружився в 18 років на жінці на ім'я Ліда. Від неї має сина Олександра, який народився 22 квітня 1984 року. Він, як і батько, обрав для себе кар'єру співака.

Олександр разом з дружиною Олесею подарували Віктору Павлику онука – Давида.

Так, на нових кадрах Віктор Павлік показав, як хлопчик грає з м'ячем у дворі приватного будинку.

Александ до приїзду батька вирішив приготувати шурпу. Особливо Віктора Павлика в цій страві вразив один з інгредієнтів.

"А перчик який, дивись-дивись, який гострий перчик. Правильний. Ух, перчик правильний. Ух!", - не стримав емоцій артист.

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