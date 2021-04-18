Співак Віктор Павлик показав свого дорослого сина від першого шлюбу
Як передає Politeka.net, 55-річний артист, 26-річна дружина якого готується стати матір'ю, опублікував свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram.
Подружжя вирішило провести вихідний окремо. Катерина Репяхова вирішила присвятити догляду за собою і спілкуванню з мамою.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Каменських прогулялася по пляжу в крихітному бікіні, давши привід для заздрості: "Ну і форми..."
Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою: "Молодці, чудове"
Олексій Тригубенко з "Холостячки" показав ймовірну свекруху-красуню Мішиної: "Вся сім'я в зборі..."
Влад Яма екстрено звернувся до українців через стан легендарного Чапкіса: "Давайте всі разом..."
А ось Віктор Павлік відвідав могилу свого молодшого сина Павла, який помер у 2020 році від онкологічного захворювання. Павло - син співака від третього шлюбу.
Потім артист відправився в гості до свого первістка - Олександра.
Зазначимо, вперше Павлик одружився в 18 років на жінці на ім'я Ліда. Від неї має сина Олександра, який народився 22 квітня 1984 року. Він, як і батько, обрав для себе кар'єру співака.
Олександр разом з дружиною Олесею подарували Віктору Павлику онука – Давида.
Так, на нових кадрах Віктор Павлік показав, як хлопчик грає з м'ячем у дворі приватного будинку.
Александ до приїзду батька вирішив приготувати шурпу. Особливо Віктора Павлика в цій страві вразив один з інгредієнтів.
"А перчик який, дивись-дивись, який гострий перчик. Правильний. Ух, перчик правильний. Ух!", - не стримав емоцій артист.
Нагадаємо, Віктор Павлик в косусі труснув старовиною, осідлавши "залізного коня": "крутий пан!"
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика, якій різко стало погано, показала кадри з клініки: "серце вилітає»
Також Politeka писала, що Красень Віктор Павлік сколихнув мережу архівним знімком: "ще той Бабій»