Певец Виктор Павлик показал своего взрослого сына от первого брака

Как передает Politeka.net, 55-летний артист, 26-летняя супруга которого готовится стать матерью, опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм.

Супруги решили провести выходной отдельно. Екатерина Репяхова решила посвятить уходу за собой и общению с мамой.

А вот Виктор Павлик посетил могилу своего младшего сына Павла, который умер в 2020 году от онкологического заболевания. Павел - сын певца от третьего брака.

Затем артист отправился в гости к своему первенцу – Александру.

Отметим, впервые Павлик женился в 18 лет на женщине по имени Лида. От нее имеет сына Александра, который родился 22 апреля 1984 года. Он, как и отец, избрал для себя карьеру певца.

Александр вместе с супругой Олесей подарили Виктору Павлику внука – Давида.

Так, на новых кадрах Виктор Павлик показал, как мальчик играет с мячом во дворе частного дома.

Александ к приезду отца решил приготовить шурпу. Особенно Виктора Павлика в этом блюде впечатлил один из ингредиентов.

«А перчик какой, смотри-смотри, какой острый перчик. Правильный. Ух, перчик правильный. Ух!», - не сдержал эмоций артист.

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