Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про свій стан
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram 26-річна Катерина показала, як проходить обстеження в клініці, а також розкрила, що їй сказала лікар.
Напередодні дружині 55-річного співака стало дуже погано, коли вона була в супермаркеті. Дівчина розповіла, що навіть стояти на ногах не могла. Вона злякалася, що могла заразитися коронавірусом, тому зробила експрес-тест, який розвіяв побоювання.
Сьогодні Репяхова вирушила в клініку, де пройшла кардиотокографию (реєстрація та подальше вивчення серцебиття плода і скорочувальної функції матки під час вагітності).
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Також їй виміряли тиск і пульс.
Доктор Репяховой не помітила в її стані нічого, що могло б стати приводом для переживань.
"Обожнюю свою Оксану Миколаївну за те, що вона з позитивом на все так дивиться. Те, що вчора у мене було, каже: "а, це нормально, нічого страшного. На твоєму терміні це абсолютно нормально, коли серце вилітає», - розповіла дівчина.
Відзначимо, дружина Віктора Павлика повинна народити вже в червні. Хлопчика подружжя планує назвати Михайлом. Для Катерини Репяхової це буде первісток.
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