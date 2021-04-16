Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про свій стан

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram 26-річна Катерина показала, як проходить обстеження в клініці, а також розкрила, що їй сказала лікар.

Напередодні дружині 55-річного співака стало дуже погано, коли вона була в супермаркеті. Дівчина розповіла, що навіть стояти на ногах не могла. Вона злякалася, що могла заразитися коронавірусом, тому зробила експрес-тест, який розвіяв побоювання.

Сьогодні Репяхова вирушила в клініку, де пройшла кардиотокографию (реєстрація та подальше вивчення серцебиття плода і скорочувальної функції матки під час вагітності).

Також їй виміряли тиск і пульс.

Доктор Репяховой не помітила в її стані нічого, що могло б стати приводом для переживань.

"Обожнюю свою Оксану Миколаївну за те, що вона з позитивом на все так дивиться. Те, що вчора у мене було, каже: "а, це нормально, нічого страшного. На твоєму терміні це абсолютно нормально, коли серце вилітає», - розповіла дівчина.

Відзначимо, дружина Віктора Павлика повинна народити вже в червні. Хлопчика подружжя планує назвати Михайлом. Для Катерини Репяхової це буде первісток.

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