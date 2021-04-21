Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вспылила из-за досадной ситуации

Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка разразилась тирадой в сторону неизвестного водителя в своих "сториз" в Инстаграм.

Так, беременная Репяхова после похода с мамой по магазинам обнаружила, что не может сесть в свою "Тойоту" из-за припаркованной слишком близко другой машины.

"Поражена людьми: вот так вот нагло встать, не убрать свою "попу" влево. И как я должна сейчас сесть?", - разнервничалась жена Павлика.

Мама девушки попыталась повлиять на ситуацию, подергав чужое авто за дверную ручку, в надежде, что, может, сработает сигнализация и примчится нерадивый водитель.

"Да не надо, мама, что ты делаешь?", – остановила ее Репяхова.

Екатерина объяснила, что ей будет трудно сесть за руль своей машины, так как она не может полностью открыть дверь.



"Как мне садиться со своим животом? То есть я должна сейчас пролезть в такую щель? Спасибо, дядя, – заявила она. – Как можно быть таким отмороженным?".

Ранее мы рассказывали, Репяхова, которая готовится уже в июне впервые стать мамой, похвасталась своим важным приобретением. Девушка показала увеличившийся животик в специальном бандаже.

"Как хорошо, что я его нашла. Главные его функции: бандаж поддерживает живот, снимает напряжение в спине и пояснице, уходят ноющие ощущения, становится меньше усталость, чувствуется прямо легкость", - сообщила она, отметив, что пояс поможет ей также восстановить талию после родов.

Напомним, что беременная жена Павлика, которой резко стало плохо, показала кадры с клиники: «Сердце вылетает».

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