Беременная жена Виктора Павлика приучила артиста к домашним делам, что с удовольствием демонстрирует в сети

Как передает Politeka.net, в последнее время Екатерина Репяхова все чаще хвалится тем, как 55-летний певец Виктор Павлик справляется с делами по дому. Как известно, во время карантина у артистов были серьезные перебои с работой. Как признавался Павлик в одном из интервью, во время локдауна их семья держалась на плаву, поскольку Кате удавалось зарабатывать деньги при помощи блогинга.

Сейчас Репяхова находится на последних месяцах беременности. По дому ей помогает звездный муж. В этот раз девушка показала, как Павлик выносит мусор и занимается отправкой посылок на новой почте.

«Хозяйственный муж. Мусор выносит, воду приносит. Мечта», - заявила Репяхова, снимая певца с мусорными пакетами.

Девушка заявила, что она является единственным блогером в Украине, чьи призы подписчикам на почту отвозит народный артист.

«Когда подарки отправляет народный артист», - подписала видео Репяхова.

После прогулки она не упустила возможности похвастаться обедом, который, по ее словам, также приготовил Виктор Франкович.

«Муж варил борщ, пока я была в Днепре», - заявила гордая жена.

Напомним, что беременная жена Павлика внезапно решила уехать: «Виктор Франкович плачет».

Как сообщала Politeka, 55-летний Павлик публично обратился к сыну, которого бросил после рождения: «Папа любит…».

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика показала, в каких условиях жила до замужества: "Представляете, это моя...".