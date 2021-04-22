Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова вирушила в батьківський дім погостювати в матері

Дитинство і юність 26-річної дівчини, як відомо, пройшли в місті Дніпро. Тут вона народилася і виросла. Після закінчення школи фанатка Павлика поїхала вступати до Києва, пізніше ставши його концертним директором і дружиною. Зараз Катя готується зробити Віктора щасливим батьком.

Як передає Politeka.net, Репяхова опублікувала цікаві кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала свою кімнату, в якій пройшли її дитинство та юність до переїзду в столицю. У невеликому приміщенні розмістилися шафа жовто-блакитного кольору, одномісне ліжко, полиці з книгами, фотографіями та м'якими іграшками, а також стіл і комп'ютер, за якими навчалася Катя.

Примітно, що на шафі в спеціальних мішках для одягу висіло кілька нарядів.

"Весільні сукні, це які не одягнені, це які світ навіть ще не бачив", - пояснила Репяхова. Справа в тому, що їм з Віктором довелося відкласти весілля, заплановане на 18 серпня 2020 року через низку подій, в тому числі смерть одного з синів Павлика.

На ліжку мама дівчини дбайливо розклала підготовлене "придане" для майбутнього онука. Вже відомо, що малюка назвуть Михайлом.

"Уявляєте, це моя ще пелюшка, і мама її підготувала для Міші. Просто коли мама була мною вагітна, не було зрозуміло, хто народиться, тому мама купувала і хлопчаче, і дівчаче", - похвалилася Катя, показуючи пелюшку з машинками.

Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павлика влаштувала рознос прямо на парковці: "як можна бути таким відмороженим?"

Також Politeka писала, що Віктор Павлік, залишивши вагітну дружину, показав сімейну ідилію зі старшим сином і онуком: "Дивись, який»