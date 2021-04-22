Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова отправилась в отчий дом погостить у матери

Детство и юность 26-летней девушки, как известно, прошли в городе Днепр. Здесь она родилась и выросла. После окончания школы фанатка Павлика уехала поступать в Киев, позднее став его концертным директором и женой. Сейчас Катя готовится сделать Виктора счастливым отцом.

Как передает Politeka.net, Репяхова опубликовала любопытные кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала свою комнату, в которой прошли ее детство и юность до переезда в столицу. В небольшом помещении разместились шкаф желто-голубого цвета, одноместная кровать, полки с книгами, фотографиями и мягкими игрушками, а также стол и компьютер, за которыми училась Катя.

Примечательно, что на шкафу в специальных мешках для одежды висело несколько нарядов.

"Свадебные платья, это которые не одеты, это которые мир даже еще не видел", - объяснила Репяхова. Дело в том, что им с Виктором пришлось отложить свадьбу, запланированную на 18 августа 2020 года из-за ряда событий, в том числе смерти одного из сыновей Павлика.

На кровати мама девушки заботливо разложила подготовленное "приданое" для будущего внука. Уже известно, что малыша назовут Михаилом.

"Представляете, это моя еще пеленка, и мама ее подготовила для Миши. Просто когда мама была мною беременна, не было понятно, кто родится, поэтому мама покупала и мальчуковое, и девчачье", - похвасталась Катя, показывая пеленку с машинками.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика устроила разнос прямо на парковке: "Как можно быть таким отмороженным?"

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