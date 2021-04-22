Відомий український співак Віктор Павлик привітав з днем народження свого старшого сина Олександра, з яким довгий час не спілкувався

Як передає Politeka.net, Олександр - старший син відомого музиканта. Він народився в результаті роману артиста в Одесі. Павлик розлучився з матір'ю Олександра, коли малюку не було і двох тижнів. Як зізнавався в одному з інтерв'ю Олександр, вперше він побачив батька, коли навчався в третьому класі.

Пізніше відносини з батьком потроху налагодилися. Олександр взяв участь у першому сезоні шоу "Х-фактор", де досить непогано показав себе. Зараз він часто виступає разом з батьком. На шоу хлопець йшов з метою довести батькові, що у нього є талант, і він може співати на сцені.

На свіжому фото 55-річний Павлик позував поруч з 37-річним Олександром.

"Синочок, HB2U! Щастя, здоров'я та успіхів у коханні! Щоб все було добре! Тато любить", - публічно звернувся до сина артист.

Шанувальники приєдналися до привітань.

"Здоров'я імениннику і всім Павликам..бережи вас Бог", - пишуть люди.

Додамо, що у Віктора Павлика є дочка Карина, а також син Павло, який помер від онкології в 2020 році. Зараз Павлик чекає поповнення в сімействі. Його молода дружина ось-ось народить йому сина Михайла.

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