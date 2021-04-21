Вагітна дружина Віктора Павлика вирушила на своїй новій машині додому в своє рідне місто, показавши українцям, де проходила її юність

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Катя розмістила кілька відео про те, як відправляється в Дніпро зі своєю матусею. Як відомо, Катя успішний блогер. Вона часто публікує сторіс, пости про своє повсякденне життя, а також розігрує призи та подарунки, рекламує продукти і таких же блогерів як сама.

Цього разу Катя показала, як приїхала в Дніпро і показала, де жила до того як познайомилася з Віктором Павликом.

Дівчина показала милі тапочки з сердечками, показала, де висять її розкішні весільні сукні, як виглядає її кімната, де вона вчилася, комп'ютерний стіл і невелике ліжко, на якій стопками вже накуплені одежинки для маленького ведмедика.

Коментуючи побачене Катя сказала: "Тут багато всього для маленького ведмедика, нічого собі!", а також показала пелюшку, яку її мама зберегла, це ще Катіна пелюшка: "тепер нею буде користуватися Михайлик", підкреслила дівчина.

По всій видимості Катя не очікувала побачити стільки всього, що купила матуся в очікуванні свого першого онука.

Нагадаємо, що свого первістка Дружина Віктора Павлика Катерина очікує народити в червні, пара вирішила назвати хлопчика Михайлом.

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