Беременная жена Виктора Павлика отправилась на своей новой машине домой в свой родной город, показав украинцам, где проходила ее юность
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Катя разместила несколько видео о том, как отправляется в Днепр со своей мамочкой. Как известно, Катя успешный блогер. Она часто публикует сторис, посты о своей повседневной жизни, а также разыгрывает призы и подарки, рекламирует продукты и таких же блогеров как сама.
В этот раз Катя показала, как приехала в Днепр и показала, где жила до того как познакомилась с Виктором Павликом.
Девушка показала милые тапочки с сердечками, показала, где висят ее роскошные свадебные платья, как выглядит ее комната, где она училась, компьютерный стол и небольшая кровать, на которой стопками уже накуплены одежки для маленького Мишутки.
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Комментируя увиденное Катя сказала: "Тут много всего для маленького Мишутки, ничего себе!", а также показала пеленку, которую ее мама сохранила, это еще Катина пеленочка: "теперь ею будет пользоваться Мишенька", подчеркнула девушка.
По всей видимости Катя не ожидала увидеть столько всего, что купила мамочка в ожидании своего первого внука.
Напомним, что своего первенца жена Виктора Павлика Екатерина ожидает родить в июне, пара решила назвать мальчика Михаилом.
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