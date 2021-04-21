Беременная жена Виктора Павлика отправилась на своей новой машине домой в свой родной город, показав украинцам, где проходила ее юность

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Катя разместила несколько видео о том, как отправляется в Днепр со своей мамочкой. Как известно, Катя успешный блогер. Она часто публикует сторис, посты о своей повседневной жизни, а также разыгрывает призы и подарки, рекламирует продукты и таких же блогеров как сама.

В этот раз Катя показала, как приехала в Днепр и показала, где жила до того как познакомилась с Виктором Павликом.

Девушка показала милые тапочки с сердечками, показала, где висят ее роскошные свадебные платья, как выглядит ее комната, где она училась, компьютерный стол и небольшая кровать, на которой стопками уже накуплены одежки для маленького Мишутки.

Комментируя увиденное Катя сказала: "Тут много всего для маленького Мишутки, ничего себе!", а также показала пеленку, которую ее мама сохранила, это еще Катина пеленочка: "теперь ею будет пользоваться Мишенька", подчеркнула девушка.

По всей видимости Катя не ожидала увидеть столько всего, что купила мамочка в ожидании своего первого внука.

Напомним, что своего первенца жена Виктора Павлика Екатерина ожидает родить в июне, пара решила назвать мальчика Михаилом.

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