Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розлютилася через прикру ситуацію

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина вибухнула тирадою в бік невідомого водія в своїх "сторіз" в Instagram.

Так, вагітна Репяхова після походу з мамою по магазинах виявила, що не може сісти в свою "Тойоту" через припарковану занадто близько іншу автівку.

"Вражена людьми: ось так от нахабно встати, не прибрати свою "попу" вліво. І як я повинна зараз сісти?", - рознервувалася дружина Павлика.

Мама дівчини спробувала вплинути на ситуацію, посмикав чуже авто за дверну ручку, в надії, що, може, спрацює сигналізація та примчиться горе-водій.

"Та не треба, мамо, що ти робиш?", - зупинила її Репяхова.

Катерина пояснила, що їй буде важко сісти за кермо своєї машини, так як вона не може повністю відкрити дверцята.



"Як мені сідати зі своїм животом? Тобто я повинна зараз пролізти в таку щілину? Спасибі, дядько, - заявила вона. - Як можна бути таким відмороженим?".

Раніше ми розповідали, Репяхова, яка готується вже в червні вперше стати мамою, похвалилася своїм важливим придбанням. Дівчина показала збільшений животик в спеціальному бандажі.

"Як добре, що я його знайшла. Головні його функції: бандаж підтримує живіт, знімає напругу в спині й попереку, щезають ниючі відчуття, стає менше втома, відчувається прямо легкість", - повідомила вона, зазначивши, що пояс допоможе їй також відновити талію після пологів.

Нагадаємо, що вагітна дружина Павлика, якій різко стало погано, показала кадри з клініки:»серце вилітає".

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