Известный украинский певец Виктор Павлик поздравил с днем рождения своего старшего сына Александра, с которым долгое время не общался

Как передает Politeka.net, Александр – старший сын известного музыканта. Он родился в результате романа артиста в Одессе. Павлик расстался с матерью Александра, когда младенцу не было и двух недель. Как признавался в одном из интервью Александр, впервые он увидел отца, когда учился в третьем классе.

Позже отношения с отцом понемногу наладились. Александр принял участие в первом сезоне шоу «Х-фактор», где довольно неплохо показал себя. Сейчас он часто выступает вместе с отцом. На шоу парень шел с целью доказать отцу, что у него есть талант, и он может петь на сцене.

На свежем фото 55-летний Павлик позировал рядом с 37-летним Александром.

«Сыночек, HB2U! Счастья, здоровья и успехов в любви! Чтобы все было хорошо! Папа любит», - публично обратился к сыну артист.

Поклонники присоединились к поздравлениям.

«Здоровья имениннику и всем Павликам..храни вас Бог», - пишут люди.

Добавим, что у Виктора Павлика есть дочь Карина, а также сын Павел, который умер от онкологии в 2020 году. Сейчас Павлик ждет пополнения в семействе. Его молодая жена вот-вот родит ему сына Михаила.

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