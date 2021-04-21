Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про свій від'їзд
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 26-річна дружина 55-річного співака активно ділиться моментами свого життя. Цього разу вона розповіла, що збирається поїхати в своє рідне місто – Дніпро. Саме там вона колись познайомилася з майбутнім чоловіком. Компанію дівчині в цій поїздці складе мама, а ось Віктор Павлік залишиться вдома.
Всю вагітність дівчина проводить досить активно в поїздках і роботі. І зменшувати оберти, схоже не збирається.
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"Віктор Франкович сміється з мене", - сказала вона.
Павлик швидко відреагував на таку репліку.
"Віктор Франкович з мене сміється. Плакати. Чому сміється? Віктор Франкович плаче. Вже сумую, звичайно. Той чемодан перед собою і поїхала", - сказав він веселим голосом.
Зрештою дівчина таки стравилася із завданням.
Відзначимо, Дружина Віктора Павлика повинна народити вже в червні. Хлопчика подружжя планує назвати Михайлом. Для Катерини Репяхової це буде первісток.
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