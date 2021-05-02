Как празднует народный артист с молодой женой

Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала праздничные кадры с супругом

Как передает Politeka.net, 26-летняя жена 55-летнего певца на своей странице Инстаграм показала, как они празднуют Пасху.

Репяхова показала кадры праздничного стола, на котором оказались овощи и мясные блюда.

"Ветчина - просто космос", - отметил Павлик.

По случаю праздника Виктор Павлик нарядился в украинскую вышиванку. Екатерина не стала отдавать предпочтение традиционной одежде, она надела платье с цветочным узором.

Также Репяхова с мужем не забыли об известной народной забаве, и решили проверить, чья крашанка окажется прочнее.

"Ты меня победила", - сказал удивленный Виктор Павлик.

Напомним, ранее Виктор Павлик вместе с 11 другими исполнителями исполнил песню «Христос Воскрес», мелодию к которой написал Александр Пономарев. По его словам, это первый случай в мире, когда песня "Христос Воскрес", которая написана разными языками, зазвучит одной единой песней.

В записи композиции приняли участие: Александр Пономарев, Схиархимандрит Серафим Бит-Хариби, DZIDZIO, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Zlata Ognevich, Тарас Тополя, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Наталья Холоденко, Хе Му, Виктор Павлик.

Напомним, что беременная жена Павлика внезапно решила уехать: «Виктор Франкович плачет».

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