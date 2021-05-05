Беременная жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что не общается со своим родным отцом
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка решила пообщаться с подписчиками. Она отвечала на разные вопросы, которые интересуют поклонников. Многим стало интересно, почему Екатерина так много времени проводит со своей мамой, и есть ли у нее вообще близкие подруги.
«Мама – моя лучшая подруга) Но подруги конечно же есть и много», - отметила Репяхова, добавив, что предпочитает ходить по магазинам и готовиться к родам с мамой, а не с подругами.
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Жена артиста поделилась несколькими снимками с подругами, отметив, что самые близкие из них рядом с ней практически всю сознательную жизнь. Из-за пандемии с друзьями Екатерина стала видеться реже.
«Хочу напомнить всем своим подругам, что я вас очень люблю. Извините, что вас мало в моих сторис. Но вы всегда в моем сердце», - отметила Екатерина, добавив, что многих друзей в ее жизни уже нет.
Также поклонники задали Репяховой вопрос об отце, на который она честно ответила. У Екатерины спросили, общается ли она со своим папой.
«Не общаюсь. Он психологически неуравновешенный человек», - заявила она.
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