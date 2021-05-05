Відомий український співак Віктор Павлик розповів, хто зараз заробляє гроші в його родині

Як відомо, в Україні продовжили карантин до 30 червня, передає Politeka.net. Деякі області знаходяться в червоній зоні, тому проводити масові заходи та концерти заборонено, що позначається на заробітках артистів.

За словами Віктора Павлика, зараз його молода вагітна дружина, його концертний директор Катерина Реп'яхова, отримує більше, ніж він.(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Відомо, що за минулий і цей рік закохані кілька разів відпочивали за кордоном. Павлик розкрив у програмі "Світське життя" - поїздки здійснюються практично коштом дружини. Крім того, Катерина за свої кошти придбала нове авто.

"На все Катя заробила, грубо кажучи, сама. Вона молодець! Вона дуже просуває свій блог. Звичайно, частково десь і мої збереження були, частково щось по бартеру, де які у нас кредити. Разом легше "батька" валити", - розкрив співак.

Крім того, артист поділився, що в його великодньому кошику. Так, за словами Павлика, повинні бути ковбаса кільцем, хрін, шинка або буженина і яйця. У планах було відвідати церкву разом з дружиною.

Як зазначив Віктор, його дружині вже скоро народжувати, тому у неї вже великий живіт, а в церкві вони не тільки хочуть посвятити паски, а й щоб поки ненароджена дитина побувала у святому місці.

Зазначимо, Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова одружилися минулого року.

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