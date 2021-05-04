Вагітна дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова відверто заговорила про колишніх дружин і дітей артиста

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина затіяла рубрику відповідей на питання шанувальників. Репяхова знаходиться на останніх місяцях вагітності, але при цьому не перестає активно вести свій блог. Дівчина славиться своєю відвертістю. Вона ніколи не боїться говорити те, що думає, тому сміливо відповідає на будь-які питання фанатів.

"Ваш чоловік допомагає колишній дружині?",- запитав один з шанувальників.

"Мій чоловік допомагає і всіляко підтримує маму свого сина. Так само він допомагає своїм дітям, онукам, мамі", - відповіла Катерина.

"І як ви до цього ставитеся?",- уточнили фанати.

"Добре ставлюся. Подібні вчинки говорять тільки про благородство мого чоловіка. Для мене найжахливіше, коли чоловік обливає брудом своїх колишніх. Від свого чоловіка я ніколи подібного не чула", - додала Репяхова.

Раніше ми писали, що Катерина Репяхова показала кадри з лікарні. Як відомо, вже в червні має з'явитися на світ її первісток. Подружжя чекає хлопчика, якого планують назвати Михайлом. Зараз дружина артиста пильно стежить за своїм здоров'ям і регулярно проходить обстеження.

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