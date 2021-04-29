Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова змусила українок замислитися

Як передає Politeka.net, своїми думками 26-річна дружина 55-річного співака у себе в Instagram.

Навіть на останніх місяцях вагітності Репяхова продовжує активно працювати. Вона регулярно влаштовує фотосесії, робить рекламні відео, а також їздить у справах.

"Як здорово бути незалежною❤ у всіх сенсах", - написала вона в новому пості.

Подписчицы підтримали позицію дівчини.

"Та це взагалі особливе задоволення, коли ти відчуваєш себе незалежною... Я як мама на другому терміні Декрету, довела собі, та й усім, що і сидячи вдома можна знайти свою справу, добре заробляти і дозволяти собі те, що хочеться», «згодна на всі 100% ... Для жінки дуже важливо бути реалізованою і незалежною 🙌 як чудово в наш час цього легше досягти», «Ну це на пару тижнів .... а потім ні кави гарячої випити, ні поїсти, ні в туалет спокійно сходити ... 😅 Жартую звичайно. Розумію про що ви і повністю поділяю ваші почуття», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, Дружина Віктора Павлика повинна народити вже в червні. Хлопчика подружжя планує назвати Михайлом. Для Катерини Репяхової це буде первісток.

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