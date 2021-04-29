Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова заставила украинок задуматься

Как передает Politeka.net, своими мыслями 26-летняя супруга 55-летнего певца у себя в Инстаграм.

Даже на последних месяцах беременности Репяхова продолжает активно работать. Она регулярно устраивает фотосессии, делает рекламные видео, а также ездит по делам.

«Как здорово быть независимой❤ Во всех смыслах», - написала она в новом посте.

Подписчицы поддержали позицию девушки.

«Да это вообще особое удовольствие, когда ты чувствуешь себя независимой... Я как мама на втором сроке декрета, доказала себе, да и всём, что и сидя дома можно найти своё дело, хорошо зарабатывать и позволять себе то, что хочется», «Согласна на все 100% ... Для женщины очень важно быть реализованной и независимой 🙌 Как замечательно в наше время этого легче достичь», «Ну это на пару недель .... а потом ни кофе горячей выпить, ни поесть, ни в туалет спокойно сходить ... 😅 Шучу конечно. Понимаю о чем вы и полностью разделяю ваши чувства», - пишут в комментариях.

Отметим, супруга Виктора Павлика должна родить уже в июне. Мальчика супруги планируют назвать Михаилом. Для Екатерины Репяховой это будет первенец.

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