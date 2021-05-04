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Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, чому чоловік не допомагає їй з покупками для майбутньої дитини

Як передає Politeka.net, 26-річна дружина 55-річного співака на своїй сторінці Instagram відповіла на запитання, які цікавили її фоловерів.

Так, у неї запитали, чому покупки для малюка вона робить з мамою, невже чоловікові нецікаво.

"Мій чоловік і шопінг-поняття несумісні. Не важливо, для кого Шопінг. Ну і логічно, що у моєї мами досвіду більше в дитячих питаннях і мені з мамою набагато легше робити покупки для Міші», - пояснила Репяхова.

Дівчина додала, що мама є її найкращою подругою.

Раніше дівчина розповідала, що її 59-річна мама дівчини спеціально перебралася з Дніпра (рідне місто Репяховой) до Києва, щоб допомагати з дитиною. Лариса Репяхова оселилася в будинку по сусідству, де буде знімати квартиру.

Відзначимо, Дружина Віктора Павлика повинна народити вже в червні. Хлопчика подружжя планує назвати Михайлом. Для Катерини Репяхової це буде первісток.

Що стосується Віктора Павлика, то він вже тричі став дідусем - його старший син Олександр і його дружина Олеся стали батьками хлопчика на ім'я Давид, а його дочка Христина народила сина Вадима, також у співака є внучка Аміна.

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