Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, почему супруг не помогает ей с покупками для будущего ребенка
Как передает Politeka.net, 26-летняя жена 55-летнего певца на своей странице Инстаграм ответила на вопросы, которые интересовали ее фолловеров.
Так, у нее спросили, почему покупки для малыша она делает с мамой, неужели мужу неинтересно.
«Мой муж и шоппинг – понятия несовместимые. Не важно, для кого шопинг. Ну и логично, что у моей мамы опыта больше в детских вопросах и мне с мамой намного легче делать покупки для Миши», - объяснила Репяхова.
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Девушка добавила, что мама является ее лучшей подругой.
Ранее девушка рассказывала, что ее 59-летняя мама девушки специально перебралась из Днепра (родной город Репяховой) в Киев, чтобы помогать с ребенком. Лариса Репяхова поселилась в доме по соседству, где будет снимать квартиру.
Отметим, жена Виктора Павлика должна родить уже в июне. Мальчика супруги планируют назвать Михаилом. Для Екатерины Репяховой это будет первенец.
Что касается Виктора Павлика, то он уже трижды стал дедушкой - его старший сын Александр и его жена Олеся стали родителями мальчика по имени Давид, а его дочь Кристина родила сына Вадима, также у певца есть внучка Амина.
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