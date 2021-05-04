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Беременная жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова откровенно заговорила про бывших жен и детей артиста

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка затеяла рубрику ответов на вопросы поклонников. Репяхова находится на последних месяцах беременности, но при этом не перестает активно вести свой блог. Девушка славиться своей откровенностью. Она никогда не боится говорить то, что думает, поэтому смело отвечает на любые вопросы фанатов.

«Ваш муж помогает бывшей жене?», - спросил один из поклонников.

«Мой муж помогает и всячески поддерживает маму своего сына. Так же он помогает своим детям, внукам, маме», - ответила Екатерина.

«И как вы к этому относитесь?», - уточнили фанаты.

«Хорошо отношусь. Подобные поступки говорят только о благородстве моего мужа. Для меня самое ужасное, когда мужчина обливает грязью своих бывших. От своего мужа я никогда подобного не слышала», - добавила Репяхова.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала кадры из больницы. Как известно, уже в июне должен появиться на свет ее первенец. Супруги ждут мальчика, которого планируют назвать Михаилом. Сейчас жена артиста пристально следит за своим здоровьем и регулярно проходит обследования.

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