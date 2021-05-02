Як святкує народний артист з молодою дружиною

Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала святкові кадри з чоловіком

Як передає Politeka.net, 26-річна дружина 55-річного співака на своїй сторінці Instagram показала, як вони святкують Великдень.

Репяхова показала кадри святкового столу, на якому опинилися овочі та м'ясні страви.

"Шинка-просто космос", - зазначив Павлик.

З нагоди свята Віктор Павлик вбрався в українську вишиванку. Катерина не стала віддавати перевагу традиційному одягу, вона одягла сукню з квітковим візерунком.

Також Репяхова з чоловіком не забули про відому народну забаву, і вирішили перевірити, чия крашанка виявиться міцніше.

"Ти мене перемогла", - сказав здивований Віктор Павлік.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік разом з 11 іншими виконавцями виконав пісню «Христос Воскрес», мелодію до якої написав Олександр Пономарьов. За його словами, це перший випадок у світі, коли пісня "Христос Воскрес", яка написана різними мовами, зазвучить однією єдиною піснею.

У записі композиції взяли участь: Олександр Пономарьов, Схиархімандрит Серафим Біт-Харібі, DZIDZIO, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Zlata Ognevich, Тарас Тополя, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Наталія Холоденко, Хе Му, Віктор Павлік.

Нагадаємо, що вагітна дружина Павлика раптово вирішила виїхати:»Віктор Франкович плаче".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика заганяла 55-річного чоловіка, змусивши займатися господарством: "коли народний артист…»

Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика показала, в яких умовах жила до заміжжя: "уявляєте, це моя...".