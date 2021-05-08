Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика пожаловалась на бессонную ночь из-за сильной боли

Как известно, сейчас 26-летняя Екатерина Репяхова ждет появления на свет своего первенца от 55-летнего мужа. Девушка регулярно делится в Инстаграм подробностями о своем состоянии, рассказывая все в мельчайших деталях. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Репяхова пожаловалась на бессонную ночь.

«Сегодня я поздно. Потому что ночью я очень плохо спала», - поприветствовала своих подписчиков жена Павлика в свежем Сториз.

Она пояснила, что ей не давала спать сильная судорога.

«Ночью была очень сильная судорога. Кричала от боли», - написала девушка.

Впрочем, она добавила, что с самого утра начала работать, отметив, что «хорошо, что есть работа».

Отметим, что сейчас Репяхова активно занялась развитием своего блога. Она рассказала, что с беременностью у нее возросло количество подписчиков, и она решила этим воспользоваться в коммерческих целях. По словам девушки, в нынешние трудные времена Instagram хорошо помогает наполнять семейный бюджет.

Екатерина рассказала, что хочет стать популярным блогером, чтобы ее муж «на пенсии не заморачивался, чувствовал себя круто». При этом, она не стала раскрывать конкретные суммы, которые получает за рекламу.

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