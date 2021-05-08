Беременная жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась приятными моментами жизни
Как известно, сейчас 26-летняя девушка находится в интересном положении: она собирается родить сына своему немолодому супругу, которому стукнуло 55 лет.
Так как у Репяховой это первая беременность, то она очень подробно делится со своими подписчицами в Инстаграм, рассказывая им в мельчайших подробностях о своем состоянии здоровья.
Кроме того, она хвастается, как проводит время со своим супругом и последнее фото не стало исключением.
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Павлик с Репяховой прогулялиьсь майским днем вдоль побережья Днепра, а затем Екатерина при помощи фоторедактора выложила в сеть новое фото.
«Ты падай, я рядом, я небо держу на руках
Мы как бестселлер, что не достать
Со стороны всем виднее как жить нельзя
Это искусство не прятать чувства
Тебя любить у целого мира на глазах❤️», - написала она.
Фолловеры не прошли мимо и восхитились новой фоточкой, также сильно удивился и сам Виктор Павлик, который пришел в комментарии к жене и написал, что он тронутый.
«Ничо се, любимая я тронутый», -высказался певец.
«Ой... Как красиво ❤️👏 я очень люблю интересные эффекты на фото... Вы умничка 😊»,
«Какие вы красивые», - написали другие люди.
Напомним, молодая жена Павлика скрыла беременный живот мешковатой одеждой: "Интересно, какой будет...".
Как сообщала Politeka, беременная жена Виктора Павлика не общается с отцом, выяснилась причина: редкие фото.
Также Politeka писала, что Павлик похвастался, за чей счет катается по заграницам с беременной женой: "Грубо говоря...".