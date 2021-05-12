Беременная жена Виктора Павлика рассказала о том, как попала под ракетный обстрел

26-летняя Екатерина Репяхова, которая сейчас ждет ребенка от своего 55-летнего мужа, поделилась в Инстаграм новыми подробностями из своей жизни. Об этом пишет Politeka.net.

Сейчас сестра девушки находится в Израиле, где накануне произошло обострение вооруженного конфликта с Палестиной. В процессе по Израилю были запущены сотни ракет, большинство из которых перехватила система «Железный купол». Сестра Репяховой отправила ей видео, на котором показала, что творилось в это время в Израиле.

Позже уже подруга жены Павлика напомнила ей о том, как несколько лет назад они вдвоем попали под ракетный обстрел в Израиле. Репяхова поделилась подробностями.

«Моя подруга отметила меня на видео, как мы попали с ней также под обстрел, когда были в Израиле. Я не понаслышке знаю, что такое обстрел, потому что сама попадала под него в Израиле. Был случай, когда мы ехали с сестрой на концерт, и нужно было прямо на трассе остановить машину и лечь лицом на землю», - вспомнила Екатерина.

Она также поделилась кадрами, снятыми в тот день прямо на дороге.

«Я не раз лежала на асфальте лицом вниз и пряталась в бомбоубежище», - рассказала своим подписчикам Репяхова.

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