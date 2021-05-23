Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась откровениями относительно своего полежения и партнерских родов

26-летняя девушка не только концертный директор мужа, но и блогер. Она активно ведет свою страницу в Инстаграм, показывая различные нюансы своей жизни, и отвечая порой на довольно личные вопросы. Не стал исключением и этот раз, пишет Politeka.net.

Так, Репяхов рассказала о партнерских родах. Она также сказала, что это один из самых задаваемых вопросов в ее директе: будет ли муж с ней на родах?!



"Как вы знаете, мой муж ребенок Советского Союза, и до этой весны он не знал, что существуют такие роддомы семейного типа, где есть огромный диван для папы и плоский телевизор и смарт тв😅😂, а еще шестиразовое питание для мамы и папы. Он запомнил для себя вариант, когда в роддом не пускают никого и мама, родившегося малыша показывает папе через окно)) В общем, как мой муж относился к партнерским родам вы уже поняли

😅 Сначала он и слышать не хотел", - написала Репяхова.

По словам девушки, когда побывал в роддоме один раз на экскурсии (им показали палату). А потом ещё и пообщался с заведующей, его мнение немного изменилось.



"Мы до сих пор не знаем оба, будет ли муж в родильном зале со мной, но флюорографию мы сделали)) Самое главное, это то, что Ирина Владиславовна (мой врач и заведующая роддома) сказала, что муж может в любой момент принять любое решение. Выйти - зайти. Как ему угодно. Этот факт конечно очень успокаивает всех.

В общем мы в ожидании, осталось немного❤️", - подитожила беременная жена Павлика.

Фанаты в комментариях поддержали беременную женщину: "Шикарне фото. Ви чудова пара.😍😍", "Я в последний момент передумала мужа брать,хотя он был в полной готовности,и думаю что в моем случаи не зря.С 8 утра до 17.00 он бы не высидел 😂", "Рожали вместе второго ребёнка. Это❤️❤️, но выбор должен сделать мужчина и женщина вместе"

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