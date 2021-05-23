Известный украинский певец Виктор Павлик неожиданно засветился в компании звезды «Квартал 95» Юрия Ткача

Как сообщает Politeka.net, 55-летний певец поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Так, артист решил показать, с кем встретился в воскресенье.

На новом фото Павлик позировал в компании популярного комика Юрия Ткача. Они стояли под открытым небом на фоне деревянных коттеджей. Певец был одет в простую белую футболку и черные брюки, а на юмористе красовался стильный костюм в клеточку.

Ткач приобнял Павлика за плечо, а затем оба артиста показали друг на друга пальцем. На их лицах красовались улыбки. Комик, при этом, выглядел как настоящая звезда.

Судя по всему, знаменитости встретились на концерте, в котором они оба приняли участие.

«Слетелись орлы», - подписал фото Павлик.

В комментариях предложили и другие варианты для подписи этого снимка.

«Шыкыдымы», «Или ні обіцянок ні пробачень!», - написали украинцы, вспомнив слова из песен самого Павлика.

Ранее Ткач решил запечатлеть себя в роли то ли министра, то ли высокопоставленного чиновника.

«Министерство хорошего настроения начало работу))) Кому грустно, записывайтесь на прием)))», - шутливо подписал Ткач.

В кадре Юрий попозировал сидя за столом, в одной рук он держит трубку телефона, а другую протянул, оттопырив пальцы.

Напомним, жена Виктора Павлика впервые показала детскую своего еще нерожденного сына: "Как же хорошо...".

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» засветился в кресле министра, Леся Никитюк оценила: "А куда рука тянется?".

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