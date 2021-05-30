Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как ведет себя за кулисами во время работы

Как пишет Politeka.net, популярный юморист поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Помимо работы в «Квартале» и съемок в сериалах, Ткач время от времени появляется и на других мероприятиях. Судя по новым видео, на этот раз он выступал в роли ведущего на концерте детской танцевальной группы.

Ткач показал себя за кулисами, где его сопровождали жена и дочь. Также на заднем плане можно было заметить девочек, которые готовятся к выступлению. Еще перед началом концерта Ткач начал подтанцовывать и заявил, что уже «заведен».

А во время самих танцев комик вовсю танцевал за кулисами, забавно размахивая руками.

«Разошелся прям», - прокомментировала «выступление» мужа жена.

А после этого концерта он поделился видео, на котором с интересом изучал целую тарелку еды, которую поставили перед ним на стол.

«Какое непаханное поле. Работать и работать», - прокомментировал комик.

Ранее мы писали, что на новом опубликованном фото Ткач предстал вместе с коллегой - Ириной Сопонару, актрисой из "Женского квартала".

Парочка пряталась под зонтиком, укутавшись в меха.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" похвастался успехом 6-летней дочки и показал ее главного поклонника: «Заводила».

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" в модном наряде покорил харизмой в компании Виктора Павлика: "Слетелись орлы".

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