Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач обратился к украинцам с неожиданным вопросом, показав свой новый образ

Как пишет Politeka.net, юморист поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем Ткач опубликовал свежее фото.

На снимке артист предстал в непривычном для себя образе. На снимке он одет как настоящий любитель гольфа: в полосатое поло, характерную кепочку и туфли. В руках комик держит отполированную клюшку, которую он с хитрым выражением лица направляет прямо в камеру.

«Поняли, что за штука?», - поинтересовался Ткач у своих подписчиков, подтолкнув украинцев к придумыванию оригинальных вариантов ответа.

Реакция пользователей не заставила себя ждать.

«Мини гольф в Египте был покорён», «Селфи-палка», «Шутка на шутке и шуткой погоняет», «Педаль от мотоцикла?», «Это наверное Гарик потерял», «Салат мешать», «5 клавиша от пианино», «На страуса похоже», «Не, пятница, какое-то недоразумение», - пишут люди.

Отметим, что до этого Ткач нашел старую машину и решил использовать ее в качестве музыкального инструмента. Он с силой бил рукой по капоту, а затем подпевал под задаваемый таким образом ритм.

Поклонники оценили юмор Ткача, отметив, что с таким выступлением у него есть все шансы отправиться на «Евровидение».

Напомним, Ткач из "Квартал 95" прижал к себе свою "принцессу", удивившись тому, как она выросла: "Совсем взрослая".

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» засветился в обнимку с известной блондинкой, всполошив сеть: «Думал, вы пара…».

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" сыграл на странном инструменте, впечатлив вокалом: "Следующее "Евровидение" наше!".