Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал свою веселую дочь, удивившись тому, как быстро она взрослеет
Юморист поделился новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Ткач часто показывает в соцсети свою семью. На этот раз он также позировал на снимке с дочкой.
Лизе Ткач в сентябре этого года исполняется 7 лет. Как с удивлением отметил в подписи к снимку ее отец, это значит, что уже в этом году она пойдет в школу.
На снимке Ткач одет во все черное и довольно улыбается, а его дочка в пышной розовой юбке трогательно обнимает папу, прижимаясь к нему. Выглядят папа с дочкой очень счастливыми.
«В этом году уже в первый класс!», - подписал снимок Ткач, добавив к этим словам удивленные смайлы.
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Под его постом отметилась певица Оля Цибульская.
«Как они быстро растут!», - написала она.
Поклонники комика также отреагировали на фото.
«Папина доця», «Успехов в учёбе. Лизи у Вас такая обаяшка, ей все учителя должны уже только за её харизму 12 ставить», «Как же он любит свою доченьку!», «Значит надо скорее братика!», «Совсем взрослая», «Папкина принцесска», «классный папа и классный актер», - пишут люди.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" в модном наряде покорил харизмой в компании Виктора Павлика: "Слетелись орлы".
Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» засветился в обнимку с известной блондинкой, всполошив сеть: «Думал, вы пара…».
Также Politeka писала, что Юрий Ткач показал, как "вкалывает" по выходным вместе с Виктором Павликом: "Ой, мама...".