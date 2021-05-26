Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал свою веселую дочь, удивившись тому, как быстро она взрослеет

Юморист поделился новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Ткач часто показывает в соцсети свою семью. На этот раз он также позировал на снимке с дочкой.

Лизе Ткач в сентябре этого года исполняется 7 лет. Как с удивлением отметил в подписи к снимку ее отец, это значит, что уже в этом году она пойдет в школу.

На снимке Ткач одет во все черное и довольно улыбается, а его дочка в пышной розовой юбке трогательно обнимает папу, прижимаясь к нему. Выглядят папа с дочкой очень счастливыми.

«В этом году уже в первый класс!», - подписал снимок Ткач, добавив к этим словам удивленные смайлы.

Под его постом отметилась певица Оля Цибульская.

«Как они быстро растут!», - написала она.

Поклонники комика также отреагировали на фото.

«Папина доця», «Успехов в учёбе. Лизи у Вас такая обаяшка, ей все учителя должны уже только за её харизму 12 ставить», «Как же он любит свою доченьку!», «Значит надо скорее братика!», «Совсем взрослая», «Папкина принцесска», «классный папа и классный актер», - пишут люди.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" в модном наряде покорил харизмой в компании Виктора Павлика: "Слетелись орлы".

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» засветился в обнимку с известной блондинкой, всполошив сеть: «Думал, вы пара…».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач показал, как "вкалывает" по выходным вместе с Виктором Павликом: "Ой, мама...".