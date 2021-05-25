Появились забавные кадры с юмористом из "Квартал 95" Юрием Ткачом и певцом Виктором Павликом

Так, звезды случайно пересеклись на одном и том же мероприятии. Ткач был ведущим на свадьбе, на которой Павлик развлекал гостей своим пением, передает Politeka.net.

Кадрами эпичной встречи поделился в своих "сториз" сам Ткач, а также беременная жена Павлика - Катя Репяхова, которая по совместительству является концертным директором артиста и, пока еще есть время до родов, продолжает с ним гастролировать.

"Ведущий должен кайфовать от своей работы😂😂😂", - подписал кадры Юрий, расслабившись за столиком и засняв выступление Павлика. Последний как раз, вооружившись гитарой, пел свой знаменитый хит "Ой, мама шикидым".

Позднее певец тоже выставил фото с юмористом в своем микроблоге, сопроводив лаконичной подписью: "Слетелись орлы".

Репяхова, в свою очередь, тайком засняла теплую встречу двух мужчин. Ткач с Павликом обнялись, когда увидели друг друга.

"А что ты снимаешь?", - спросил у нее супруг.

"Сториз", - ответила девушка

"А, ты что, нельзя!", - подшутили над ней мужчины.

Ранее мы рассказывали, что 26-летняя жена Павлика показала еще нерожденного сына на снимках на УЗИ.

"У нас все хорошо. Лежит Мишутка правильно. Вес Мишутки 2750 плюс минус ❤️", - сообщила она.

До этого Репяхова рассказывала, что малыш должен появиться на свет в конце июня.