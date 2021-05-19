Известный украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" и "Лига Смеха" Юрий Ткач похвастался шедевром своей дочки для музыканта Сергея Бабкина

Артист и его жена Виктория воспитывают шестилетнюю дочь Лизу. В этот раз артист показал, как его дочь сделала сладкий подарок собственными руками. Кадры со встречи Сергея Бабкина и "крошки Лиззи" Юрий Ткач показал на своей странице в Инстаграм.

"Крошка Лиззи" принесла сладкий подарочек, который сделала сама", - подписал забавное видео Юрий Ткач.

Отметим, на видео девочка дарит артисту Бабкину небольшую коробку со сладостями и говорит: "Это тебе! Я делала сама".

Бабкин держа в руках бумажный стаканчик, присел возле малышки и с улыбкой уточнил, правда ли, что Лиззи делала сама сладости и почему она такая нарядная: "Ты что на праздник куда-то идешь?"

На девочке была салатовая юбка и обруч в тон, а сверху накинут черный блейзер под цвет колгот и обуви.

Стоит отметить, что раньше мама Елизаветты Виктория отметила, что не уверена, что ее дочь свяжет жизнь с моделингом, но попробовать что-то похожее на киностудию бы хотелось. У девочки очень хорошо получается демонстрировать свои эмоции.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" насмешил неожиданным аксессуаром для своей лысины: "Тимошенко завидует".

Как сообщала Politeka, дочь Ткача из «Квартал 95» ошеломила поведением, красноречивые кадры: «Настоящая женщина растет».

Также Politeka писала, что "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".