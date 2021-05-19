Известный украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", показал себя и "ремонт в зале"

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач стал очень популярным среди украинцев благодаря проектам "Квартал 95". Артист уже давно женился и воспитывает 6-летнюю дочь Лизу. Не забывает мужчина и о социальных сетях, где как и на сцене, обычно шутит.

В этот раз в Инстаграм Юрий опубликовал фото из Одесской оперы. Мужчина стоял в большом зале, демонстрируя роскош исторического здания.

"Сделал в зале ремонт. Как вам?", - сразу пошутил Юрий в подписи к фото.

Фанаты сразу засыпали снимок лайками и написали комментарии:

"Шикарный зал", "Нормальный ремонт сделали", "Бедненько, но чистенько", "По-богатому", "Йоперный театр, какой ремонт", "Ой, таки шикарный ремонт", "Так быстро?", "Юра, красиво, молодцы", "Я думаю, что перестарались", "А в спальне сделайте Венецию", "Если долго смотреть, глаза назад не вернутся!!!!!".

Сообщалось, что известный украинский комик Юрий Ткач похвастался шедевром своей дочки для музыканта Сергея Бабкина.

В этот раз артист показал, как его дочь сделала сладкий подарок собственными руками. Кадры со встречи Сергея Бабкина и "крошки Лиззи" Юрий Ткач показал на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" похвастался успехом 6-летней дочки и показал ее главного поклонника

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