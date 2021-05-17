Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как дурачится со своей женой

Популярный юморист любит делиться со своими поклонниками трогательными семейными фото, дополняя их забавными акцентами. Как сообщает Politeka.net, на этот раз артист показал в Инстаграм, как проводит время с женой.

На новом фото Ткач и его супруга Виктория запечатлены во время мероприятия, которое они посетили с дочкой. Пара решила сделать шуточное совместное фото. На нем комик и его жена позируют, тесно прижавшись друг к другу.

При этом, они оба скорчили забавные рожицы: Ткач удивленно выпучил глаза и сложил губы трубочкой, а его жена прижала руки к щекам и приподняла губы к самому носу.

«Знаете, что такое «Краш»?», - поинтересовался Ткач в подписи к снимку.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Краш это ты!», «Краш, это человек, который тебе нравится», «Классные», «Она твоя крашиха», «Краш это Юрий», «Привет, я не знаю, что это за новое слово, не слышала в кругу общения», «Краш это кумир», «Это наверное когда мордой об стекло, которого не увидел», «Знаем, это видеть вас в зале и не подойти», - пишут люди.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" насмешил неожиданным аксессуаром для своей лысины: "Тимошенко завидует".

Как сообщала Politeka, дочь Ткача из «Квартал 95» ошеломила поведением, красноречивые кадры: «Настоящая женщина растет».

Также Politeka писала, что "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".