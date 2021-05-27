Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач продемонстрировал виртуозную игру на своеобразном «музыкальном инструменте»

Юморист, который любит веселить поклонников еще и за пределами сцены, поделился новым забавным видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах Ткач похвастался своим музыкальным открытием. На видео артист одет в традиционную вышиванку, а за его спиной пожно заметить деревянные «сельские» домики. Судя по всему, дело происходило на съемочной площадке.

Ткач нашел старую машину, которая явно видала лучшие годы. Впрочем, комик не растерялся, и решил использовать ее в качестве музыкального инструмента. Он с силой бил рукой по капоту, а затем подпевал под задаваемый таким образом ритм.

«Музыкальный таз», - подписал видео комик.

Его пост насмешил музыканта Сергея Бабкина.

«Зараза!», - написал он в комментариях.

Поклонники также оценили юмор Ткача, отметив, что с таким выступлением у него есть все шансы отправиться на «Евровидение».

«Супер! Следующее Евровидение наше!», «В зимнем сезоне она ещё и ездит», «Какая тачка, она ещё меня переживёт», «Можно брать с таким вокалом на Голос країни», «Кум после таких ударов не заведет», «Юра, если бы я знал, что тебе нужен такой инструмент, то подарил бы тебе», - пишут люди.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" прижал к себе свою "принцессу", удивившись тому, как она выросла: "Совсем взрослая".

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» засветился в обнимку с известной блондинкой, всполошив сеть: «Думал, вы пара…».

Также Politeka писала, что Юрий Ткач показал, как "вкалывает" по выходным вместе с Виктором Павликом: "Ой, мама...".