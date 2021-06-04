Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач "попал" с коллегой в интересную ситуацию
Юрий Ткач начинал свой творческий путь с игры в команде КВН, сообщает Politeka.net. Сейчас артист задействован в различных проектах, в частности в сериале "Одного разу під Полтавою". Скетчком снимается с 2014 года и рассказывает о жизни жителей живописного села.
Сейчас полным ходом идут съемки нового сезона, о чем Юрий Ткач сообщил в своем Инстаграм. Звезда "Квартала" удивил кадрами, на которых предстал в компании своего коллеги, Виктора Гевко. Оба сидели в полицейской машине, будто их только что "запаковали".
"Мы невиновны, кстати. Нас подставили!", - произнес Гевко.
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"Да, это не мы! Реально не мы! Все равно ничего не докажут", - добавил Ткач.
Позже актер направил камеру в противоположную сторону, показав как работает оператор.
Стало ясно, что сейчас снимается новая серия популярного сериала.
Отметим, что на днях Юрий Ткач и его коллега Ирина Сопонару, которая также снимается в скетчкоме, пожаловались на погоду.
"Что хотелось сказать с самого утра? Вчера собирались снимать "Одного разу під Полтавою", а снимать невозможно, потому что "колотун" бешеный", - поделился тогда Ткач.
Напомним, Юрий Ткач в 2017 году принимал участие в шоу "Танці з зірками", где танцевал в паре с Илоной Гвоздевой и продержался в шоу семь эфиров. Зрители поддерживали звезду "Квартал 95" за его умение двигаться и невероятную харизму.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" в непривычном образе показал украинцам свою "штуку", озадачив вопросом: "Какое-то недоразумение".
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" удивил поведением за кулисами, не сдержав порыва чувств: "Разошелся прям".